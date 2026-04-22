Uşak Belediyesi rüşvet soruşturması: CHP İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 29 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de yer aldığı zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

UŞAKSPOR'A BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma, Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı ve usulsüz birtakım iş ile işlemler için esnaftan rüşvet talep edildiği iddiaları üzerine başlatılmıştı. Dosyada ayrıca Uşakspor'a yardım ve bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplandığı suçlamaları yer alıyor. Bu iddialar doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliyi yakalamak için Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlı arasında belediye çalışanları ve iş insanları da yer alıyor.

BAŞKAN DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce aynı soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen isimlerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personelleri Cihan Aras ve İsmail Özçelik ile UşakHaber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ve Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.