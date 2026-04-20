Uşak Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga: 25 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması derinleşerek devam ediyor. Başsavcılığın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen adli süreçte yeni bir operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda 25 kişiyi daha gözaltına aldı.

ARALARINDA BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE İŞ İNSANLARI VAR

Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheliler arasında belediye bünyesinde görevli çalışanların yanı sıra bazı iş insanları da bulunuyor. Yakalanan şüphelilerin, yasal işlemlerinin tamamlanması ve ifade süreçleri için emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

İLK DALGADA BAŞKAN DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Devam eden soruşturmanın geçmişi, 27 Mart tarihinde Uşak, Kocaeli ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ilk operasyonlara dayanıyor. Soruşturmanın başlangıcında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan Belediye Başkanı Yalım, savcılık ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti; şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

DÖRT İSME DAHA ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Aynı soruşturma dosyası kapsamında ilerleyen süreçte yeni gözaltılar da yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakimlik, işlemleri tamamlanan bu 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.