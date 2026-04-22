Uşak Belediyesine ikinci dalga operasyon: CHP İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla Uşak Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma derinleşiyor.

CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme kararıyla tutuklanan isimler şu şekilde:

Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Celalettin Çoban, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Özhan Özgöbek, Ulaş Küçükakın ve Ümut Demir