Uşak Belediyesine rüşvet ve usulsüzlük operasyonu: Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiası bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında yer aldığı 13 şüpheli, emniyetteki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun ayrıntıları da soruşturma kapsamında kayıtlara geçiyor. Polis ekipleri, operasyon sırasında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, genç kadının söz konusu otelde konaklama kaydının bulunmadığı tespit edilirken, Uşak Belediyesinde ise aktif SGK kaydının olduğu belirlendi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Başkan Yalım ve beraberindeki diğer 12 şüpheli, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki ifade ve yasal işlemleri biten toplam 13 şüpheli, emniyet binasından çıkarılarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede rutin sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yargı sürecinin devamı için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına teslim edildi.