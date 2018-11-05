ABD'nin İran yaptırımına tepkiler
ABD'nin İran yaptırımına tepkiler
Dolar düşüşe geçti
Dolar düşüşe geçti
"Futbolun adaleti yok"
30 saniyede 12 cep telefonu çaldılar
30 saniyede 12 cep telefonu çaldılar

Uşak'ın ilk kadın valisi: Funda Kocabıyık

Valiler Kararnamesi ile Uşak Valiliğine atanan Funda Kocabıyık göreve başladı.

Uşak'ın ilk kadın valisi: Funda Kocabıyık

Kentin ilk kadın valisi olan Kocabıyık için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Kocabıyık törende polis mangasını selamladı, protokol üyeleri ile tek tek tokalaştı.

Funda Kocabıyık, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak Valisi olarak göreve başlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını belirtti. 

Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını ifade eden Vali Kocabıyık şunları kaydetti: 

"Kadim bir şehir olan Uşak'a ve kıymetli Uşaklı kardeşlerime hizmet edecek olmanın kıvancını ve heyecanını yaşıyorum. Bu şehre hizmet etmek, şehrimizi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha da kalkındırabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışacağız. Eğitim, öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, şehircilikte, sosyal yardımlarda devletimiz tarafından gerçekleştirilen reform niteliğindeki çalışmalardan, ortaya konulan imkanlardan herkesin faydalanabilmesini, hiç kimsenin kimsesiz ve sahipsiz kalmamasını hedefliyorum. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak birinci önceliğimizdir. Kamu hizmetlerini etkin, verimli ve süratli bir şekilde sunarken hukuka bağlı kalacağım. Bize güvenenleri mahçup etmemek için tüm bilgi ve tecrübemle, var gücümle çalışacağım."

Kenti tanıdığını, Uşak'ın turizm potansiyelinin gelişmesi için özel çaba harcayacağını dile getiren Kocabıyık, kadın istihdamının artırılmasını de hedeflediğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #funda kocabıyık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.