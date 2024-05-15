Uşak Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü!

Uşak Üniversitesi Rektörlük önünden mehteran takımı ve atlı cirit ekibinin eşliğinde başlayan “Filistin’e Destek Yürüyüşü”ne Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, akademik, idari personel, öğrenci toplulukları ve öğrenciler katıldı.

3 BİN'DEN FAZLA KİŞİ YÜRÜDÜ!

3 binden fazla kişinin katılımıyla üniversite meydanında son bulan yürüyüşün ardından Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehter Takımı bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında Rektör Prof. Dr. Savaş bir konuşma yaptı.

Rektör Savaş Filistin halkının her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Dünya’nın sessiz kaldığı bu zulme, Uşak Üniversitesi olarak sessiz kalmayacağımızı göstermiş olduk. Hepinize bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederim. Bu toplulukların hayırlara vesile olmasını dile getirirken, Filistin’in kurtuluşuna destek olmasını ve özgür bir Filistin doğmasını temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmasında Filistin için kampüse kurulan “Filistin’e Destek Çadırları”na da dikkati çeken Prof. Dr. Ekrem Savaş; “Dünyanın sessiz kaldığı bu zulme Uşak Üniversitesi olarak sessiz kalmayacağımızı bir kez daha gösterdik. Bu toplantıların hayırlara vesile olmasını ve Filistin’in kurtuluşuna vesile olmasını dilerken özgür bir Filistin’in doğmasını temenni ediyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ve beraberindekiler tören sonrasında öğrenci toplulukları tarafından kurulan stantları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi edindi.