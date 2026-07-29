Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma! 6 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma; Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatıldı.

Soruşturmanın; Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve belediye personeli hakkında yapılan ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine açıldığı kaydedildi.

Dosyadaki iddialara göre; yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir resmi yetkisi bulunmamasına rağmen belediye iştiraki Kent A.Ş. çalışanlarının, kapalı devre ve kriptolu e-posta sistemi üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada ve parsel bazlı hazırlanan Excel tabloları aracılığıyla belediye personeline talimat verdiği ve ruhsat sürecini yönlendirdiği öne sürüldü.

MASAK VE MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİ RAPORLARI DOSYADA

Başsavcılık açıklamasında yer alan MASAK incelemeleri ve müfettiş raporu detayları şu şekilde paylaşıldı:

MASAK incelemelerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira tutarında çok sayıda danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandı.

Bu sözleşmeler kapsamında şu ana kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla tahsil edildiği mağdur beyanları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan raporda, Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında organik bir bağ kurulduğu, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamaya zorlandığı ve Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın eylemlerinin "irtikap" suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

İSKAN RUHSATI VE RÜŞVET İDDİALARININ DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan diğer vahim iddialar ise şöyle sıralandı:

İskan ruhsatından sorumlu birim Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında toplantılar yapıldığı ve mevzuata aykırılık durumuna göre müteahhitlerden talep edilecek menfaat miktarının belirlendiği ileri sürüldü.

Alınan paraların bir kısmının belediye personeline dağıtıldığı, bir kısmının ise Belediye Başkanı'nın özel kaleminin ihtiyaçları doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürü'ne teslim edildiği iddia edildi.

Büyük ölçekli projelerde Belediye Başkanı'nın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar cinsinden rüşvet alındığı ve mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatı düzenlendiği öne sürüldü. Bu iddiaların HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve etkin pişmanlık ifadeleriyle desteklendiği belirtildi.

Nakit rüşvet vermek istemeyen bir müteahhit firmaya ise Belediye Başkanı Sinem Dedetaş imzalı olduğu belirtilen bağış protokolü kapsamında tadilat işleri yaptırıldığı iddialar arasında yer aldı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın titizlik ve kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.