Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Üsküdar Belediyesindeki ruhsat süreçlerine ilişkin geniş çaplı bir yasal süreç başlattı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçen savcılık makamı; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda incelemelerini derinleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, belediyenin üst düzey yönetimi mercek altına alındı. Soruşturulan isimler arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve çeşitli kademelerdeki belediye personeli yer aldı.

SAVCILIK BAŞKAN DEDETAŞ İÇİN TUTUKLAMA İSTEDİ

Soruşturma çerçevesinde ifadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında savcılık tarafından sevk kararları oluşturuldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T. haklarında tutuklama kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aynı dosya kapsamında ifade veren Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. için ise adli kontrol hükümleri uygulanması istendi.

BELEDİYE BAŞKANI VE 3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde şüphelilerin durumunu değerlendiren mahkeme heyeti, savcılığın taleplerini karara bağladı. Hakimlik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T.'nin tutuklanmasına hükmetti. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan dört şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, dosyada adı geçen ve adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılan Belediye Başkan Yardımcısı C.Ü. ile iş takipçisi A.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.