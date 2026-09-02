Üsküdar Belediye Meclisi yeniden toplanıyor! Başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin, Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekilliği seçimine yönelik yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetmesinin ardından gözler yeni seçime çevrildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üsküdar Belediye Meclisi yeniden toplanıyor! Başkan vekili seçimi için tarih belli oldu
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İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin yeni başkan vekilini belirlemek amacıyla gerçekleştireceği toplantının saatini ve detaylarını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, meclis üyeleri 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da bir araya gelerek seçim işlemini gerçekleştirecek.

MAHKEMEDEN SEÇİME VETO GELDİ

Yeniden seçim kararı, önceki oylamanın yargıdan dönmesiyle zorunlu hale geldi. Üsküdar Belediye Meclisi, başkanlık makamının boşalması üzerine 5 Ağustos'ta toplanmış ve yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı Belediye Başkan Vekili olarak seçmişti. Ancak bu sürecin hemen ardından konu yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 24 Ağustos tarihinde aldığı kararla, Çetinkaya'nın seçildiği 5 Ağustos tarihli ve 76 No.lu meclis kararının yürütmesini durdurdu. Bu durdurma kararına yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2 Eylül tarihli kararla reddedildi ve mevcut vekillik seçimi hukuken iptal edilmiş oldu.

Üsküdar Belediyesindeki başkan vekilliği krizinin temelinde, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma yatıyor. Başsavcılık; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında hukuki işlem başlattı.

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli kararı neticesinde tutuklandı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçerek, 1 Ağustos tarihli oluru ile Dedetaş'ı resmi olarak görevinden uzaklaştırdı. Yaşanan bu adli ve idari sürecin ardından boşalan koltuk için başlayan vekil belirleme mesaisi, cumartesi günü yapılacak toplantıyla devam edecek.

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