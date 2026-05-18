Üsküdar Belediyesi'nde irtikap operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada, yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerin “danışmanlık hizmeti” adı altında sözleşmeye zorlandığı iddia edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İRTİKAP SUÇUNA YÖNELİK DELİLLER ELDE EDİLDİ

Soruşturmada, Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin emir, talimat ve gözetiminde hareket edildiği kaydedildi.

Yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerin Kent Hizmetleri A.Ş ile “danışmanlık hizmeti” adı altında sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğine ilişkin deliller bulunduğu belirtildi.

İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON

Soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da 13, Muğla’da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

