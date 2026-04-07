Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 farklı adrese yapılan baskınlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

KENT A.Ş. ÜZERİNDEN GAYRIRESMİ SİSTEM

Dosyada yer alan tespitlere göre, yapı ruhsatı verilmesinden sorumlu resmi belediye birimleri yerine, süreç belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden ilerletildi. Müteahhitlerle yapılan görüşmelerin ardından ruhsat süreçlerinin talep edilen ödemelere göre şekillendirildiği belirtildi. Açık kaynaklara yansıyan bulgularda, şirket yöneticisinin belediye içerisinde resmi bir yetkisi olmamasına rağmen aktif rol aldığı ve bazı organizasyonlarda kendisini “başkan yardımcısı” olarak tanıttığı belirlendi.

Ruhsat başvurularının değerlendirilme aşamasında şüphelilerin iletişim ağı olarak Excel tablolarını kullandığı tespit edildi. İddialara göre, sistem üzerinden takip edilen dosyalardaki işlemler renk kodlarına göre ilerletildi. Bu sistemde “mavi” renk anlaşma sağlanan dosyaları, “kırmızı” işlem yapılmayacak başvuruları, “yeşil” henüz görüşülmeyen dosyaları, “turuncu” ise karar aşamasındaki başvuruları ifade etti. Benzer usulsüzlüklerin yapı kullanım izin belgesi olan iskan sürecinde de yürütüldüğü soruşturma dosyasına girdi. Belediye teknik ekiplerinin binalarda tespit ettiği eksikliklerin yasal yollardan giderilmesi yerine, düzenlenen toplantılarda değerlendirmeye alındığı ve müteahhitlerden talep edilecek menfaat karşılığında çözüme kavuşturulduğu öne sürüldü.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Güvenlik güçleri operasyon kapsamında İstanbul’da 19, Yalova’da 1 olmak üzere toplam 30 adreste aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Savcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İşte gözaltına alınan isimler:

1 FİLİZ DEVECİ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

2 NAZIM AKKOYUNLU

KENT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

3 BARKIN EGE TEKKÖKOĞLU

KENT A.Ş. MİMARI

4 ÖZGÜR CEYLAN

KENT A.Ş. MİMARI

5 HAKAN YAVUZ

YAPI KONTROL SAHA ŞEFİ

6 AHMET İŞMAN

İŞ TAKİPÇİSİ

7 VEYSEL KÖSE

İŞ TAKİPÇİSİ

8 CEYHAN HAN

İŞ TAKİPÇİSİ

9 BURÇİN ÇEVİK

İŞ TAKİPÇİSİ

10 YASİN KARABAŞ

İŞ TAKİPÇİSİ

11 ENGİN ARAZ

MÜTEAHHİT

12 SİNAN SARIOĞLU

MÜTEAHHİT

13 KADİR KARADAĞ

MÜTEAHHİT

14 UFUK GÜNDÜZ

MÜTEAHHİT

15 EYÜP MERİÇ

MÜTEAHHİT

16 MURAT ARMAĞAN

MÜTEAHHİT

17 HAKAN MANSIZ

MÜTEAHHİT

18 ERDEM ALKAN

MÜTEAHHİT

19 YILMAZ KOZAN

MÜTEAHHİT

20 MEHMET ATİLLA GÜNERİ

MÜTEAHHİT