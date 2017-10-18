İstanbul Kiraztepe'de yaklaşık 1 yıldır devam eden kentsel dönüşüm projesi vatandaşı çileden çıkardı. Evlerini yıktırmayacağın söyleyen mahalleli, sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı

İstanbullunun kentsel dönüşüm çilesi bitmek tükenmek bilmiyor.



Şimdiki adres Üsküdar Kiraztepe. Mahallede yaklaşık 1 yıldır devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, yüzlerce hak sahibini mağdur etti.



Mahallenin hemen yanıbaşında başlayan Çamlıca Camii'sinin inşaatı, bölgede kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlandırdı.



Bölgede birden fazla yıkım yapıldı. Ancak çoğunluk hakkı verilmediği sürece evinden çıkmayacağını söylüyor.



Yerel yönetimle bir türlü uzlaşı sağlanamadığını söyleyen vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.



Hak sahipleri, Boğaziçi imar Kanunu'nun değiştirilmesi için bir de imza kampanyası başlattı.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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