Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alınırken, 18 kilo 83 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmaları neticesinde, 34 BLD 723 plakalı araçta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracı Bağlarbaşı mevkisinde tespit etti.



Ekip, şüpheli araca başka bir araçtan gelerek binen R.O.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 2 şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki B.M. isimli diğer kişi de gözaltına alındı.



Uyuşturucu maddeyi nereden aldıkları sorulan şüphelilerin, 34 BLD 723 plakalı araçtan temin ettiklerini söylemeleri üzerine polis, söz konusu aracı Kısıklı Caddesi'nde durdurdu.



Araçtan inerek kaçan 3 kişiden A.B.Y, yakalanırken, şüphelinin üst aramasında 59 gram uyuşturucu madde ile 915 TL ele geçirildi.



A.B.Y'nin ifadesi üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen E.Ö. isimli şahsın Çavuşdere Caddesi'ndeki adresinde yapılan aramada ise 17 kilo 70 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde yakalandı. Arama sırasında evde olmayan E.Ö'nün, daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.



Operasyon kapsamında, A.B.Y, E.Ö, R.O.A ile B.M. gözaltına alınırken, 18 kilo 83 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.