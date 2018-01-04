Eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, eşini yaraladığı, yanındaki erkeği de öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.



Üsküdar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli M.A.'nın işlemleri tamamlandı.



Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli M.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.



Öte yandan, olay sırasında M.A.'nın yanında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevkedilen Ç.T. de, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Üsküdar'da dün meydana gelen olayda, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokağı'ndaki bir evde B.A. (26) adlı kadın ile yanındaki Mahmut Ç. (30) bıçakla yaralanmış, Mahmut Ç. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.



Olayla ilgili B.A.'nın kocası M.A. zanlı sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

