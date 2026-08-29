Üsküdar’da villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan’ın ölüm nedeni belli oldu
Üsküdar'da 25 Ağustos'ta evinde ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın (37) hayatını kaybetmeden önce eski eşiyle telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Olayla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.
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Yazar Murat Koparan (37), 25 Ağustos'ta Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.
Yapılan incelemede Koparan'ın hayatını kaybetmeden önce, aynı gün eski eşiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi.
TAHKİKAT SÜRÜYOR
Konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı