Üsküdar’da villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan’ın ölüm nedeni belli oldu

Üsküdar'da 25 Ağustos'ta evinde ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın (37) hayatını kaybetmeden önce eski eşiyle telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Olayla ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üsküdar’da villasında ölü bulunmuştu! Yazar Murat Koparan’ın ölüm nedeni belli oldu
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Yazar Murat Koparan (37), 25 Ağustos'ta Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Yapılan incelemede Koparan'ın hayatını kaybetmeden önce, aynı gün eski eşiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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