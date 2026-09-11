Üsküdar'daki seçim soruşturmasında yeni gelişme! Özgür Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalar gerekçesiyle bir soruşturma yürütülüyor. Çelik'in bu kapsamda savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Çelik, ifadesinde soruşturmanın yalnızca belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddiasına hapsedilmemesi gerektiğini savundu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde siyasi tercihini değiştiren başka üyelerle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların da mercek altına alınmasını talep eden Çelik, 9 Eylül'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları suç duyurusunun mevcut dosyayla birleştirilmesini istedi.

Soruşturmanın sadece kendi açıklamaları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, savcılığa şu ifadeleri kullandı: "Savcılığınızca hakkımızda yürütülen bu soruşturmanın, yalnızca münferit bir olaydan ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Bu soruşturmanın, İstanbul'da ve Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi ve hukuki gelişmelerden bağımsız değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz."

Demokrasinin yalnızca seçimi kazanıp kaybetmekten ibaret olmadığını belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Sandıkta ortaya çıkan siyasi tercihin ve seçilmişlerin görevlerini her türlü antidemokratik müdahaleden uzak bir şekilde icra edebilmelerinin, demokratik hukuk düzeninin temel unsurlarını oluşturduğuna inanıyoruz. Asıl tartışılması gereken nokta şudur. Bir siyasi partinin seçimle elde ettiği belediye yönetimleri, seçilmişlerin özgür iradeleriyle mi değişmektedir; yoksa baskı, tehdit, soruşturma, makam veya görev vaadi veyahut başka menfaatler kullanılarak mı siyasi tercihler değiştirilmektedir?"

"HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI"

İfadesinde Bayrampaşa Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçimine de değinen Çelik, bu süreci de savunmasına dahil etti. Çelik şu soruyu yöneltti: "Bir meclis üyesinin siyasi tercihini değiştirmesi karşılığında makam veya görev elde edip etmediği araştırılacaksa, bunun araştırılması gereken en somut örneklerden biri neden Bayrampaşa'da yaşanan bu olay değildir?"

Kendisinin üç ayrı davada toplam 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığını hatırlatan Çelik, kurultay sürecine ilişkin davada bazı delegelerin meclis üyeliği karşılığında oy kullandığı iddiasının gündeme geldiğini de sözlerine ekledi. Bu noktada Çelik, "Eğer bir meclis üyesinin siyasi tercihinin değiştirmesi ve bunun karşılığında bir makam veya menfaat elde etmesi hukuken araştırılması gereken bir durum ise, bu kural herkes için geçerli olmalıdır" dedi.

Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu hakkındaki kamuoyu iddialarının da araştırılması gerektiğini savunan Çelik, "Eğer böyle bir iddia kamuoyuna açık biçimde dile getirilmişse, hukuk devletinin gereği bu iddianın araştırılmasıdır" ifadelerini kullandı. Çekmeköy, Tuzla ve Şile belediyelerine dair parti değişikliği iddialarının da incelenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Hukuk, siyasi tercihlere göre farklı çalışan bir mekanizma haline gelmemelidir" diye konuştu.

"AYHAN AYDIN, SAVCI TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Üsküdar'daki sürece ilişkin detayları da anlatan Çelik, olayın perde arkasını şöyle aktardı: "Ayhan Aydın, ben ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş belediyenin odasında bulunduğumuz sırada Üsküdar Belediye Meclis üyesi Necdet Ay ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini ve ailesinin durumunu gerekçe göstererek baskıya boyun eğmek zorunda kaldığını açıkça söylemiştir."

Telefon görüşmesinin hoparlörden yapıldığını iddia eden Çelik, Aydın'ın o sırada ağlayarak "Savcı beni tutuklama ile tehdit etti, tutuklandığım takdirde benim sara hastası olan engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak" dediğini aktardı. Bu beyanın kendisine değil doğrudan Aydın'a ait olduğunun altını çizen Çelik, "Yani bahsedilen beyan benim bir beyanım olmayıp Ayhan Aydın'ın kendi beyanıdır. Suat Özçağdaş, Necdet Ay ve ben bu durumun şahitleriyiz" dedi.

"AYNI SÖZLERİ BANA DA SÖYLEDİ"

Çelik, bir süre sonra Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Nihat Doğan aracılığıyla Ayhan Aydın ile telefonda görüştüğünü de öne sürdü. Bu görüşmenin belediye binası içindeki iki oda arasındaki koridorda, yanında Nihat Doğan ve Barış Dedetaş bulunurken gerçekleştiğini iddia etti.

O görüşmede Aydın'ın daha önce Necdet Ay'a söylediği sözleri kendisine de tekrarladığını belirten Çelik, "Benimle yapmış olduğu bu telefon görüşmesinde daha önce Necdet Ay'a söylediği ve şahit olduğumuz aynı cümleleri, yani 'Savcı beni tutuklama ile tehdit etti, tutuklandığım takdirde benim engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak' şeklindeki beyanını tekrar etmiştir" dedi. Uğur Ural'ın da Aydın ile görüşüp benzer ifadeleri duyduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim soruşturmaya neden olduğu iddia edilen böyle bir beyanlarım kendi çıkarımlarım olmayıp, Ayhan Aydın'ın savcılık tarafından tehdit edildiği hususu tamamen Ayhan Aydın'ın kendi anlatımlarından ibarettir."

9 Eylül'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını yineleyen Çelik, soruşturmanın tek bir isimle sınırlanmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı: "Suç duyurumuzun konusu yalnızca Ayhan Aydın ile sınırlı değildir." Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki seçilmiş üyelerin siyasi iradelerinin tehdit, baskı, adli süreçler, para veya sair menfaat vaatleri ya da başka yöntemlerle etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasını istediklerini söyledi.

BAŞBAYDAR VE BAYAV İDDİALARININ DA ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Çelik, 5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin üçüncü ve dördüncü turları arasında Ahmet Başbaydar'ın AK Parti'ye oy vermesiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların da incelenmesini istedi. Başbaydar'ın bir aile bireyine ilişkin adli veya idari bir durumun siyasi oy tercihiyle ilişkilendirildiği yönündeki iddialara dikkat çeken Çelik, şunları söyledi: "Bakanlık tarafından söz verildiği iddiasının neye dayandığı, kim veya kimlerle görüşüldüğü, herhangi bir kamu görevlisinin sürece dahil olup olmadığı, herhangi bir adli veya idari işlemin siyasi destek karşılığında değiştirilmesinin vaat edilip edilmediği araştırılmalıdır."

Onur Bayav'a dair iddialara da değinen Çelik, "Bu kişi gerçekten savcılığa çağrılmış mıdır, çağrıldıysa hangi sıfatla ve hangi nedenle çağrılmıştır, işverenine yönelik herhangi bir telkin olmuş mudur, bu olay ile Onur Bayav'ın son oylamadaki siyasi tercihi arasında bir bağlantı var mıdır?" diye sordu. Tahsin Usta ve Tahsin Epli'nin siyasi tercihlerini değiştirmeleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı ya da kendilerine çeşitli vaatlerde bulunulduğu iddialarının da araştırılmasını isteyen Çelik, bu kapsamda para, iş, görev, makam, ihale veya başka bir ekonomik avantaj sağlanıp sağlanmadığının incelenmesini talep etti.

"HİÇBİR KİŞİYİ PEŞİNEN SUÇLU İLAN ETMİYORUZ"

Açıklamalarının sonunda talebinin sınırlarını da çizen Çelik şunları söyledi: "Biz hiçbir kişiyi, yalnızca kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden suçlu ilan etmiyoruz. Bizim talebimiz çok daha basittir. İddialar araştırılsın, sorumluları ortaya çıkarılsın. Bizim talebimiz herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine sonuç çıkarılması değildir. Biz hukukun herkes için aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz. Önemli olan seçimlerde sandığa yansıyan seçmen iradesidir. Üsküdar seçmenleri ve halkı da bu olayların mağdurlarıdır. Zira 2024 seçimlerinde kendi yöneticilerini kendileri seçmiştir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir."

Çelik, ifadesinin sonunda soruşturmanın Ayhan Aydın, Ahmet Başbaydar, Onur Bayav, Tahsin Usta, Tahsin Epli ve Hüseyin Kazan bakımından genişletilmesini talep etti.