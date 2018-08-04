Ankara'nın Amerika'ya yönelik atması gereken adımlarla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Ankara, ABD'li iki bakan hakkında yaptırım uygulayacağını açıkladı ancak bundan sonra hangi adımlar atılmalı? Ayrıntıları haberimizde izleyelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle Ankara'nın atacağı ilk adımı açıkladı. Peki, Türkiye bundan sonra hangi adımları atmalı?



ABD'nin F-35 ambargosuna ilişkin de görüş belirten uzmanlar Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını ifade etti.



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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