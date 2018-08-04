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Üsler ABD uçaklarına kapanmalı

Ankara'nın Amerika'ya yönelik atması gereken adımlarla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Ankara, ABD'li iki bakan hakkında yaptırım uygulayacağını açıkladı ancak bundan sonra hangi adımlar atılmalı? Ayrıntıları haberimizde izleyelim.

Üsler ABD uçaklarına kapanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerle Ankara'nın atacağı ilk adımı açıkladı. Peki, Türkiye bundan sonra hangi adımları atmalı?

ABD'nin F-35 ambargosuna ilişkin de görüş belirten uzmanlar Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını ifade etti.

HABER: DOĞUKAN ÇOBAN 
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #üs #abd #f35
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