Ulusal Strateji Merkezi'nin (USMER) İstanbul Platform açılışı yapıldı. Merkezi Ankara olan platform Taksim'de büyük uzman kadrosuyla açıldı.
20 komisyondan oluşan ve Görev Vakfı'na bağlı olan USMER'in İstanbul Platformu Başkanlığını, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ferit İlsever yapıyor.
Türkiye'nin sorunlarına her alanda çözüm arayan platform yaklaşık 150 akademisyen, sanatçı ve uzman kadrodan oluşuyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Periçek de açılışa katıldı.
USMER'in Ankara, Antalya ve İzmir'de de komisyonları bulunuyor.
ulusal.com.tr
Kısa adı USMER olan Ulusal Strateji Merkezi'nin İstanbul Plaformu, Taksim'de açıldı. Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan platformun açılışına çok sayıda akademisyen ve sanatçı katıldı
Ulusal Strateji Merkezi'nin (USMER) İstanbul Platform açılışı yapıldı. Merkezi Ankara olan platform Taksim'de büyük uzman kadrosuyla açıldı.
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