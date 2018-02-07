Ulusal Strateji Merkezi "Millî Eğitim Çalıştayı" düzenledi. Toplantıda gayrımillî müfredatın millîleştirilmesi ele alındı. Toplantıya çok sayıda akademisyen ve avukat da katıldı.

USMER üyeleri bu kez eğitimin millileştirilmesi için toplandı.



Milli Eğitim Çalıştayı toplantısında iktidarın eğitim politikaları eleştirildi.



Toplantıya İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Kemal Alemdaroğlu da katıldı. Alemdaroğlu Atatürk dönemindeki eğitim ile bugünkü eğitim politikasını karşılaştırdı.



Tüm Öğretim Elemanları Derneği Lale Afrasyap ise üniversitelerin özerk olması gerektiğini söyledi.



USMER'in gündeminde son zamanlarda liseye geçiş sınavlarındaki yaşanan problemler de vardı.







ulusal.com.tr