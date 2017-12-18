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Üst düzey devlet yöneticilerine suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Türkiye'de üst düzey devlet yöneticilerine suikast hazırlığında olan terör örgütü IŞİD üyesi bir terörist yakalandı.

Üst düzey devlet yöneticilerine suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriyeli bir kişinin  yasadışı yollardan yurtdışına kaçmayı planladığını, kaçamadığı takdirde de üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

BAŞKONSOLOSLUK, KONSOLOSLUKLAR VE BANKA ŞUBELERİ HARİTADA 

Polis, şüphelinin yasadışı yollardan Türkiye'ye geldiğini belirledi.  Polisin  "Yalnız Kurt" olarak tabir ettiği şüphelinin eşyaları arasında ele geçirilen dijital verileri incelemeye alındı. Şüpheliden Avrupa'da bulunan başkonsolosluk, konsolosluklar ve bir bankanın çeşitli şubelerinin adreslerinin bulunduğu haritanın ele geçirdiği öğrenildi.  Şüphelinin haritada belirtilen adreslere yönelik eylem planlaması içinde olduğu iddia edildi.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi

Etiketler; #suikast #ışid #türkiye
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