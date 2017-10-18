ABD, Türkiye’nin iç cephesinde karışıklık planını gündeme aldı. Alevileri, siyaset adamlarını, gazetecileri hedef alan tertipler planlanıyor

TÜRKİYE’NİN Fırat Kalkanı’yla İsrail Koridoru’nun önünü kesmesi, sözde bağımsızlığını ilan eden Barzani’ye karşı bölge ülkeleriyle yapılan yakın işbirliği, FETÖ’ye karşı yürütülen kararlı mücadele ile son günlerde ABD’nin ajanlarına yönelik yürütülen operasyonlar, ABD’yi bölgede zor durumda bıraktı. Bölgede giderek sıkışan ABD, üzerindeki baskıyı azaltmak, bölgesel ittifakı dağıtmak ve Türkiye’yi iç kargaşalıkla baş başa bırakmak üzere kanlı planlarını yeniden gündeme aldı.



Aydınlık gazetesinin üst düzey emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre ABD, Türkiye’de Aleviler üzerinden bir iç karışıklık yaratmayı planlıyor. Kitleleri sokağa dökmek ve iç çatışma çıkarmak için önümüzdeki dönemde cemevlerinin bombalanabileceği yönünde istihbaratlar alınıyor. Emniyet yetkilileri, bu tertiplerde kullanılacak örgütleri ve terör ekiplerini de saptayıp, izlemeye almış durumda. Benzer tertiplerin hedefinde kimi siyaset adamları ile gazetecilerin de olduğu belirtiliyor.



BASS TEHDİT ETMİŞTİ



Türkiye’deki görevi geçen hafta sona eren ABD Büyükelçisi John Bass, Ankara’daki veda toplantısında Türkiye’yi IŞİD bombalarıyla tehdit etmişti. Büyükelçi Bass, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “9.5 aydır Türkiye’de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu” ifadelerini kullanmıştı. John Bass’ın açıklamaları, “Bizimle iyi geçinmezseniz, bombalar patlamaya devam eder” şeklinde değerlendirilmiş ve eleştirilmişti.



Benzer bir tehdidi de Pentagon’un psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin savurdu. Rubin, 14 Ekim’de Twitter hesabından, “ABDTürkiye ayrışması: Eğer Türkiye Amerikalı görevlileri tutuklarsa, ABD karşılık verecektir. RTE kendi egosu için Türklere zarar veriyor” paylaşımında bulundu. ABD Silahlı Kuvvetler Akademisi tarafından 2017 yılı küresel tehditler raporunda da Türkiye’de bir iç karışık beklentisine yer verilmiş ve kontrol altına alınması için askeri müdahale öngörülmüştü. Türkiye, son bir yıl içerisinde ABD Adana Başkonsolosluğu’nun tercümanı Hamza Uluçay, İstanbul Başkansolosluğu çalışanlarından Metin Topuz ve Mete Cantürk ile İzmir’deki Diriliş Kilisesi’nin pastörü Andrew Brunson’ı casusluk gerekçesiyle gözaltına aldı.



DOĞU PERİNÇEK CEM TV'DE ANLATACAK



VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu akşam saat 20.00’de, İbrahim Sözen’in Cem Tv’deki programında ABD’nin Alevi tertibinin ayrıntılarını açıklayacak.



ulusal.com.tr