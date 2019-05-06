Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından İsmet Özçelik, bugünkü yazısında "Bu arada kulağımıza gelen bilgiler var. IŞİD militanları Türkiye’ye sızmaya çalışıyor. Güvenlik güçleri dikkatli. Son günlerde peş peşe yapılan IŞİD operasyonları da bunun göstergesi. Belli ki ABD IŞİD’e 'Türkiye görevi' vermiş. Ekonomik tehdit, iç kargaşa hamleleri, şimdi de IŞİD terörü. ABD Türkiye’yi “yola getirmek”(!) için her yolu deniyor." ifadelerini kullandı

Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından İsmet Özçelik, bugünkü yazısının ilgili kısmında "Bu arada kulağımıza gelen bilgiler var" ifadelerini kullandı.



Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şöyle:



"Bu arada kulağımıza gelen bilgiler var.



IŞİD militanları Türkiye’ye sızmaya çalışıyor.



Güvenlik güçleri dikkatli.



Son günlerde peş peşe yapılan IŞİD operasyonları da bunun göstergesi.



Belli ki ABD IŞİD’e “Türkiye görevi” vermiş.



Ekonomik tehdit, iç kargaşa hamleleri, şimdi de IŞİD terörü.



ABD Türkiye’yi “yola getirmek”(!) için her yolu deniyor.



Ancak;



PKK başarısız oldu.



FETÖ’nün hali ortada.



15 Temmuz bastırıldı.



Hepsinin arkasında ABD vardı.



IŞİD hamlesinin sonunun da hüsran olacağı kesin!"



ulusal.com.tr