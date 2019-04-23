Usta gazeteci Halil Nebiler, Ulusal Kanal'da sunduğu Televizyon Gazetesi programında, Erdoğan'ın 4-5 gün önce yakın çevresine neler söylediğini açıkladı. Nebiler, Erdoğan'ın "Boşverin bu işleri, yok seçimi iptal ettirmek yok bilmem ne. Bunlar parazit yapmaktır. Önce içimizdeki parazitleri temizleyeceğiz. Tamam, 5 sene sonra alırız İstanbul'u." dediğini söyledi

Usta gazeteci Halil Nebiler, Ulusal Kanal'da sunduğu Televizyon Gazetesi programında önemli açıklamalar yaptı.



Nebiler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine birkaç gün önce ne söylediğini açıkladı.



Halil Nebiler, kamuoyu araştırmacısı Murat Sarı'nın konuk olduğu canlı yayında "Bir bilgi vereceğim, aramızda kalacak ama. Kimseye söylemeyeceksin. Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine 4-5 gün önce söylediği bir şey var. Biz gazeteciyiz ya, her yerde kulağımız var." ifadelerini kullandı.



"BOŞVERİN BU İŞLERİ"



Nebiler, Erdoğan'ın "Boşverin bu işleri, yok seçimi iptal ettirmek yok bilmem ne. Bunlar parazit yapmaktır. Önce içimizdeki parazitleri temizleyeceğiz. Tamam, 5 sene sonra alırız İstanbul'u." dediğini aktardı.



Murat Sarı da "Doğrusu bu ama" demesinin ardından Halil Nebiler "Tayyip Erdoğan'ın söylediği bu" şeklinde konuştu.



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