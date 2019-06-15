Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından "Kulübümüz 731 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" açıklaması yapıldı. Duyuruda "Merhumun cenazesi 16.06.2019 Pazar günü Karacaahmet Şakirin Camii’nden ikindi (17.10) namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek" denildi

Fenerbahçe Spor Kulübü 731 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, kulübün eski yöneticilerinden gazeteci-yazar Eyüp Karadayı hayatını kaybetti.



Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü açıklama yaptı.



Kulübün açıklaması şöyle:



"Kulübümüz 731 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhum Eyüp Karadayı’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Eyüp Karadayı’nın ailesi taziyeleri, Dereağzı Sporcu Lokali’nde kabul edecektir.



CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Merhumun cenazesi 16.06.2019 Pazar günü Karacaahmet Şakirin Camii’nden ikindi (17.10) namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."



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