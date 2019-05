Aydınlık gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, 'Ekonomide hatalar zinciri' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özçelik, yazısında "Şu anda iki temel sorunumuz var. Ekonomik kriz ve güvenlik. İkisi de ciddi. Hem de çok ciddi" ifadelerini kullandı

"Şu anda iki temel sorunumuz var. Ekonomik kriz ve güvenlik. İkisi de ciddi. Hem de çok ciddi.



İktidar da muhalefet de bu konulara eğilmeli.



Birlikte hareket etmeli.



Ama tam tersi bir durum sözkonusu.



Adeta İstanbul için Türkiye ateşe atılıyor.



EL OVUŞTURANLAR VAR



31 Mart sonrası tansiyon düşmüştü.



“Türkiye ittifakı” konuşuluyordu.



Her şey bir anda tersine döndü.



ABD, PKK, FETÖ el ovuşturuyor.



Yaşanan gerilimden medet umuyorlar.



Şu anda ekonomik kriz Türkiye’nin “Aşil topuğu.”



Ekonomi üzerinden sıkıştırıp, diğer konularda teslim almaya çalışıyorlar.



GÜNÜ KURTARMA POLİTİKASI



Arka arkaya yapılan seçimler krizi büyüttü.



Maliyeti artırdı.



İktidar kıt kaynakları ülke çıkarı için değil, kendi çıkarı için kullandı.



Üretimi pas geçti.



Ekonomiyi “borçla çevirme” politikasında ısrar etti.



Ekonomi yönetimi ise şaşkın.



Tek dertleri “yukarı”nın fırçasından kurtulmak.



Bu nedenle akıl almaz işler yapıyorlar.



“Günü kurtarmak” dışında bir politikaları yok.



23 HAZİRAN’A KADAR İDARE



Ekonomi uzmanları kaygılı.



Yeni İstanbul seçiminin krizi daha da büyüteceğini düşünüyorlar.



“23 Haziran’a kadar idare” politikasına dikkat çekiyorlar.



Yapılan hatalara yenilerinin ekleneceğinden endişeliler.



Döviz kurlarını aşağı çekmeye hamlelere dikkat çekiyorlar.



Cuma günü piyasaya “Türkiye S-400’den vazgeçiyor” yalanı sürüldü. Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi.



Ama onlar spekülasyonun “iç kaynaklı” olduğunu ifade ediyorlar.



PEŞ PEŞE HATALAR



Bazı eski siyasetçiler, ekonomi yönetiminin eski üst düzey bürokratları, iş dünyasından isimler, ... geçtiğimiz günlerde bir yemekte buluştuk. Konu ister istemez ekonomiye geldi. Peş peşe yapılan hatalar sıralandı.



İşte onlardan bazıları:



YENİ EKONOMİK PROGRAM



■ Umut olarak açıklanan Yeni Ekonomi Program’ın içi boş.



■ Hedefler kısa sürede çöktü.



■ Radikal tasarruf tedbirleri uygulanmadı.



■ Verimsiz kamu yatırımları durdurulmadı.



■ Hâlâ “Kanal İstanbul Projesine devam” deniyor.



BÜTÇE DELİK DEŞİK



■ Yıllık bütçe seçim nedeniyle 3 ayda eridi.



■ Bütçe açığı kara delik.



■ “Merkez Bankası talimatla karar alıyor” algısı var.



HUKUK REFORMU



■ “Hukuk reformu yapılacak” sözü tutulmadı.



■ Yasalar kişiye göre uygulanıyor.



■ İş dünyası ve yabancı yatırımcılar tedirgin.



■ Özellikle yabancılar ürkütüldü.



■ İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredileceği açıklamaları ters tepti.



■ Mülkiyet haklarının korunması konusunda kaygı yarattı.



GÜVEN SORUNU YAŞANIYOR



■ Ekonomik verilere güven kalmadı.



■ Her konuda alelacale yapılan açıklamalar inandırıcılık sorunu doğurdu.



■ Kamuya atamalarda liyakat olmaması olumsuzluk yarattı.



■ Kurumsal birikim ve hafıza zayıfladı.



■ Örtülü operasyonlarla döviz satışı kuşkuları arttırdı.



■ Kamu ihalelerinde şeffaflık yok.



■ İş ve yatırım ortamında öngörülebilirlik azaldı.



■ Basına güven kalmadı.



■ Kamuoyu ekonomik gelişmeleri öğrenmek için yabancı kaynaklara yöneldi.



ZAMAN DARALIYOR



Genel kanı;



“AKP’nin Türkiye’nin sorunlarının altından kalkamayacağı.



Yetki ve sorumluluğu paylaşmazsa daha da batacağı” şeklinde.



Eskiler de yeniler de aynı düşünüyor.



AKP bir an önce gerçeği kabul ederse herkes rahatlayacak.



Zaman daralıyor..!



(Gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğradı. Umarız yeni bir dönemin başlangıcı olmaz. Demirağ’a geçmiş olsun derken, isteğimiz saldırganların gerekli cezaya çarptırılması.)"



