Usta oyuncu Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Usta oyuncu Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Türk sinema ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Ali Tutal, 26 Ocak’ta evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası acil olarak hastaneye sevk edilmiş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Diyarbakır doğumlu usta oyuncu 1950 yılında dünyaya geldi ve kariyerine 1976’da “İzin” filmiyle adım attı. 50’yi aşkın sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol aldı. “Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın” gibi birçok yapımda rol aldı.

Ali Tutal ayrıca dublaj süpervizörlüğü ve teknik danışmanlık gibi alanlarda da çalıştı, özellikle Anadolu insanını gerçekçi betimlemeleriyle sahnelere yansıttı.

Usta oyuncu Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti - Resim : 1

Suç ortağından Epstein belgeleri itirazı: “Anayasaya aykırı”Suç ortağından Epstein belgeleri itirazı: “Anayasaya aykırı”Dünya
Trump'ın kafasındaki soru: İran neden teslim olmadı?Trump'ın kafasındaki soru: İran neden teslim olmadı?Dünya
beyin kanaması hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Gürsel Tekin’den ihraç edilen CHP’lilere açık mektup
İran neden teslim olmadı?
İstanbul'da barajların doluluk oranı
Suriye’de kritik görevlendirme
İranlı Bakan’dan Trump’a tepki
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
1 milyon TL'nin getirisi rekora koşuyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu 1 milyon TL'nin getirisi rekora koşuyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu
22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranı İstanbul'da barajların doluluk oranı
Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı Köpeği elini yaladı, 24 saatte kabusu yaşadı