Usta oyuncu Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyasının emektar isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ali Tutal, 26 Ocak’ta evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası acil olarak hastaneye sevk edilmiş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Diyarbakır doğumlu usta oyuncu 1950 yılında dünyaya geldi ve kariyerine 1976’da “İzin” filmiyle adım attı. 50’yi aşkın sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol aldı. “Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın” gibi birçok yapımda rol aldı.

Ali Tutal ayrıca dublaj süpervizörlüğü ve teknik danışmanlık gibi alanlarda da çalıştı, özellikle Anadolu insanını gerçekçi betimlemeleriyle sahnelere yansıttı.