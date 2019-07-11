Usta oyuncu Ayşe Çakar vefat etti

Türk sinemasının karakter oyuncularından, dizilerde de rol alan ve uzun yıllar Dormen Tiyatrosu’nda görev yapan tiyatro sanatçısı Ayşe Çakar hayatını kaybetti

Türk sinemasının karakter oyuncularından, dizilerde de rol alan ve uzun yıllar Dormen Tiyatrosu’nda görev yapan tiyatro sanatçısı Ayşe Çakar hayatını kaybetti. OnurAkayMedya’nın edindiği bilgiye göre, 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü hayatını kaybeden usta oyuncu, Ayşe Çakar 11 Temmuz 2019 Perşembe günü bugün, Zincirlikuyu Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan canze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye sanatçının ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.



AYŞE ÇAKAR KİMDİR



Uzun yıllar Dormen Tiyatrosu’nda görev yapan tiyatro sanatçı Ayşe Çakar, Çıplak Gerçek adlı TV dizisinde oynadı. Yangın Var, Şeytanın Kurbanı ve Dedemin İnsanları adlı filmlerde rol alan sanatçı, küçük bir kasabada yaşayan on yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği değişimi anlatan Dedemin İnsanları’nda ise, Güssün Hanım’ı canlandırmıştı.



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