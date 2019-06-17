11 Haziran'da kalp krizi geçirerek tedavi altına alınan ve 15 Haziran'da taburcu olan 71 yaşındaki tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı

Ses sanatçısı Onur Akay, "11 Haziran’da kalp krizi geçirerek tedavi altına alınan ve 15 Haziran’da taburcu olan Enis Fosforoğlu'ndan kötü bir haber aldım. 24 saat geçmeden evinde fenalaşan değerli tiyatro sanatçımız Enis Fosforoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Fosforoğlu’nun durumu ciddi ve dualarınıza ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



FOSFOROĞLU'NUN KIZINDAN AÇIKLAMA



Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, şunları belirtti:



"Dün çıktık hastaneden diye sevinirken tekrar geri döndük hastaneye. Kabus yaşadık ailecek tekrar. Doktorlar iyi diyor, iyi olacak diyor. İyi olacaksın babacığım. Babalar gününü ayrı geçiriyoruz ama çıktığında bana söz ver bu fotoğraftaki gibi atlı karıncaya bineceğiz. Küçük bir kız çocuğu gibi bu sabah bunu hayal ettim, beraber atlı karıncaya bineceğiz. Güleceğiz, daha yapacak çok şeyimiz var. Babalar günün kutlu olsun"



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