Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti! Sanat dünyasını yasa boğan acı haber

Türk tiyatro, sinema ve dizi sektörünün usta isimlerinden, Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Münir Canar, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti! Sanat dünyasını yasa boğan acı haber
Yayınlanma:

 Sayısız tiyatro oyununda sahneye çıkan, yönetmenlik ve eğitmenlik kimliğiyle yeni nesil tiyatrocuların yetişmesine öncülük eden Canar’ın vefatı kültür-sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Usta oyuncunun vefat haberini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Film-San Vakfı yayımladıkları taziye mesajlarıyla kamuoyuna duyurdu.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Canar’ın vefatının ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.''

BİR ÖMRÜ SAHNELERE VE SANATA ADADI

Duayen sanatçının ardından öne çıkan kariyer başlıkları:

Tiyatroya Adanan Yıllar: Devlet Tiyatroları bünyesinde onlarca eserde başrol oynayan Canar, oyunculuğunun yanı sıra sahneye koyduğu eserler ve yönetmenliğiyle Türk tiyatro literatürüne damga vurdu.

Eğitmen ve 'Hoca' Kimliği: Yıllar boyunca genç tiyatrocu adaylarına rehberlik eden sanatçı, yetiştirdiği öğrencilerle sanat camiasında "Hoca" kimliğiyle anıldı.

Ekranların Unutulmaz Yüzü: Sinema ve televizyon dünyasında karakter rollerine hayat vererek geniş kitlelerin takdirini ve sevgisini kazandı.

Canar'ın cenaze programı ve tören ayrıntılarının ailesi ve Devlet Tiyatroları tarafından gün içerisinde paylaşılacağı bildirildi.

Kayıp Büşra bebeğin anne ve babası cezaevine gönderildi! İfadeler kan dondurduKayıp Büşra bebeğin anne ve babası cezaevine gönderildi! İfadeler kan dondurduYurt
oyuncu hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Manisa'da özel harekât destekli zehir operasyonu!
Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar
Nasuh Mahruki hakkında karar çıktı
Mersin Limanı'nda gemiye uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan 5 ilde dev operasyon!
Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi!
Ankara'da FETÖ'ye şafak baskını!
Usulsüzlük davasında ara karar çıktı!
Sucuk, pastırma ve dönerde standartlar sil baştan
Sigara kağıdında yeni dönem başladı!
Çok Okunanlar
Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar Altın piyasası çakıldı! Ons ve gramda sert düşüş: İşte 17 Eylül güncel fiyatlar
Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar
Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları Motorine dev zam geldi! Litre fiyatı 100 TL'yi aştı: İşte 17 Eylül il il akaryakıt fiyatları
Büşra bebeğin anne ve babası cezaevine gönderildi! Büşra bebeğin anne ve babası cezaevine gönderildi!
Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti! Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti!