Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti! Sanat dünyasını yasa boğan acı haber

Sayısız tiyatro oyununda sahneye çıkan, yönetmenlik ve eğitmenlik kimliğiyle yeni nesil tiyatrocuların yetişmesine öncülük eden Canar’ın vefatı kültür-sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Usta oyuncunun vefat haberini Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Film-San Vakfı yayımladıkları taziye mesajlarıyla kamuoyuna duyurdu.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Canar’ın vefatının ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.''

BİR ÖMRÜ SAHNELERE VE SANATA ADADI

Duayen sanatçının ardından öne çıkan kariyer başlıkları:

Tiyatroya Adanan Yıllar: Devlet Tiyatroları bünyesinde onlarca eserde başrol oynayan Canar, oyunculuğunun yanı sıra sahneye koyduğu eserler ve yönetmenliğiyle Türk tiyatro literatürüne damga vurdu.

Eğitmen ve 'Hoca' Kimliği: Yıllar boyunca genç tiyatrocu adaylarına rehberlik eden sanatçı, yetiştirdiği öğrencilerle sanat camiasında "Hoca" kimliğiyle anıldı.

Ekranların Unutulmaz Yüzü: Sinema ve televizyon dünyasında karakter rollerine hayat vererek geniş kitlelerin takdirini ve sevgisini kazandı.

Canar'ın cenaze programı ve tören ayrıntılarının ailesi ve Devlet Tiyatroları tarafından gün içerisinde paylaşılacağı bildirildi.