Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar’da "Rıza Baba" karakteriyle özdeşleşen usta oyuncu Zafer Ergin, hastaneye kaldırıldı. Sanatçının tedavi süreci ve genel sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

Sanatçının sağlık durumuna dair detayları paylaşan eşi Binnaz Ergin, usta oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve yapılan tetkiklerde enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını bildirdi. Ergin, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

SETE DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Binnaz Ergin, usta oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek”

Hastanede müşahade altında tutulan Zafer Ergin'in, tetkiklerin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

