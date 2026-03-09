Usta oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı

Sanatçının sağlık durumuna dair detayları paylaşan eşi Binnaz Ergin, usta oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve yapılan tetkiklerde enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını bildirdi. Ergin, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

SETE DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Binnaz Ergin, usta oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek”

Hastanede müşahade altında tutulan Zafer Ergin'in, tetkiklerin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesi bekleniyor.