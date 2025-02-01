Usta sanatçı Etem Çalışkan hayatını kaybetti: Etem Çalışkan kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, ünlü kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında vefat etti. Peki Etem Çalışkan kimdir?
Türk kaligrafisinin önemli isimlerinden biri olan Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Çalışkan'ın vefatını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) duyurdu.
TGC Yönetim Kurulu, yayınladığı mesajda, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Usta sanatçının cenazesi, yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camisi'ndeki törenin ardından, toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilecek.
ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR?
1928'de Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Etem Çalışkan, Mersin Lisesi'ni bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker'in öğrencisi olarak yetişen Çalışkan, Anıtkabir kitabelerinin yazılmasında Emin Barın’ın asistanlığını yaptı.
Çalışkan, gazeteciliğe Yeni Sabah Gazetesi'nde ressam ve kaligraf olarak başladı ve Ankara’da Zafer, Öncü gibi gazetelerde çalıştı. İstanbul'da ise Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde görev aldı. 1982'de emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne “Türk Büyükleri”ni, Sabah Gazetesi’ne ise “Yunus Emre Divanı”nı hazırladı.
Ayrıca, 1980’de Atatürk’ün doğumunun 100. yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarladı.
Çalışkan, 2005'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.