Usta sanatçı Etem Çalışkan hayatını kaybetti: Etem Çalışkan kimdir?

Çalışkan, gazeteciliğe Yeni Sabah Gazetesi'nde ressam ve kaligraf olarak başladı ve Ankara’da Zafer, Öncü gibi gazetelerde çalıştı. İstanbul'da ise Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde görev aldı. 1982'de emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne “Türk Büyükleri”ni, Sabah Gazetesi’ne ise “Yunus Emre Divanı”nı hazırladı.