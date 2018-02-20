Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
"Sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik"
Engin Geçtan hayatını kaybetti
Engin Geçtan hayatını kaybetti

Usta sanatçı Filiz Akın'a gizli operasyon

Geçen yılın son günlerinde kulağındaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kalan Filiz Akın’ın geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı. Filiz Akın, “Erken müdahale sayesinde felçten kurtuldum” dedi.

Usta sanatçı Filiz Akın'a gizli operasyon

Filiz Akın, beynine pıhtı atmasından korktuğu şah damarını stent taktırarak açtırdı. Üç gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı dün taburcu oldu

DAMARDA YÜZDE 80 TIKANIKLIK VARDI

Kadir İnanır’ın beynine pıhtı atması sonucu felç olmaktan son anda kurtulması Filiz Akın’ı korkuttu. 

HT Magazin'de yer alan habere göre, şahdamarında yüzde 80 tıkanıklık bulunan usta oyuncu, İnanır’ın doktoruna giderek gizli bir operasyon yaptırdı. Pıhtı atma riski olan damar stentle açıldı. Üç gün yoğun bakımda tutulan Akın dün taburcu oldu.

‘AYLARDIR MÜCADELE EDİYORUM’

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan sanatçı, “Yaşamsal mücadele sırasında talihsizliklerim oldu. Aylardır hastalıklarla mücadele ediyorum. Fakat bütün bunları ameliyatla aştığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günler olur, benim için” dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #filiz akın #Filiz Akın sağlık durumu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.