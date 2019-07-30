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Usta sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Haldun Ergüvenç, vefat etti

Usta sanatçı Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçı Haldun Ergüvenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Duyuruda, "Tiyatromuzun değerli ustalarından Haldun ERGÜVENÇ ağabeyimizi kaybettik. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Haldun Ergüvenç'in cenazesi 1 Ağustos Perşembe saat 14:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #haldun ergüvenç
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