Ses sanatçısı Onur Akay, usta sanatçı Murat Omurtağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

Müzisyen Murat Omurtağ bayramın birinci günü kalp krizi sonucu vefat etti öğrenildi.



Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.



Akay, "Sanat camiası bayram günü acı haberle sarsıldı. 41 yaşındaki kanun virtüözü ve şarkıcı arkadaşımız Murat Omurtağ, bayramın birinci günü akşamı kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen arkadaşımızı maalesef, 5 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı kaybettik. Murat Omurtağ'ın cenazesi 6 Haziran Perşembe günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



