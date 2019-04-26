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Usta sanatçı Sunder Erdoğan hayatını kaybetti! (Cenaze töreni bilgileri açıklandı)

Gırgır, Çarşaf Atmaca, Bando, Milliyet Çocuk gibi mizah ve çocuk dergilerinde çalışan usta çizer Sunder Erdoğan, vefat etti

Usta sanatçı Sunder Erdoğan hayatını kaybetti! (Cenaze töreni bilgileri açıklandı)

Türk karikatür camiasının usta çizeri Sunder Erdoğan (67) Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Gırgır, Çarşaf Atmaca, Bando, Milliyet Çocuk gibi mizah ve çocuk dergilerinde çalışan usta çizer, uzun süredir solunum yolu rahatsızlığı çekiyordu. 

Bir süre önce akciğer kanseri tanısı konularak ameliyat edilen Erdoğan, Antalya'daki özel bir hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. 

Erdoğan'ın cenazesi, 1998 yılından bu yana yaşamını sürdürdüğü Antalya'nın Kaş ilçesinde yarın kılınacak öğle namazının ardından Gökseki Mahallesinde toprağa verilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sunder erdoğan
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