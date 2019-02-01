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Usta tiyatrocu Turgut Arseven yaşamını yitirdi (Turgut Arseven kimdir)

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta sanatçı Turgut Arseven, bu sabah hayatını kaybetti. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Arseven, 72 yaşında yaşamını yitirdi

Usta tiyatrocu Turgut Arseven yaşamını yitirdi (Turgut Arseven kimdir)

72 yaşındaki Şehir Tiyatroları sanatçısı Turgut Arseven’in, bu sabah vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Şehir Tiyatroları’nın değerli sanatçısı Turgut Arseven’i bu sabah kaybettik. 72 yaşındaki değerli oyuncumuzu çok sayıda dizi ve filmde de izlemiştik. Cenazesi, 02.02.2019 Cumartesi günü Şehir Tiyatroları’nda düzenlenecek törenin ardından, Şişli Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

TURGUT ARSEVEN KİMDİR?

1 Ocak 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında ‘Milyarder’ isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizilerde ve televizyon filmlerinde de rol alan Arseven, Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı ve çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #turgut arseven kimdir
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