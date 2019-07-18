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Usta yazar Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

Yeğeni Cem Cücenoğlu, amcası Tuncer Cücenoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu. Cem Cücenoğlu, "Amcam Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik... Türk Tiyatrosu'nun en önemli oyun yazarlarından biriydi. Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok... ifadelerini kullandı

Usta yazar Tuncer Cücenoğlu hayatını kaybetti

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında hayatını kaybetti. Tuncer Cücenoğlu 75 yaşındaydı.

Yeğeni Cem Cücenoğlu, amcası Tuncer Cücenoğlu’nun vefatının ardından Twitter’da "Amcam Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik... Türk Tiyatrosu'nun en önemli oyun yazarlarından biriydi. Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok..." mesajını yayımladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tuncer cücenoğlu
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