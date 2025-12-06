Üşümezsoy açıkladı: Marmara’da büyük deprem riski var mı?

Üşümezsoy, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen ikinci bir fayın olmadığını, o fayın "ölü fay" olduğunu ve bu tezi 2005'ten beri kitaplarında savunduğunu aktardı. Silivri açıklarında 2019'da kırılan fayın da, kendisinin risk olarak işaret ettiği bu küçük segment olduğunu sözlerine ekledi. Bilim insanı, Sındırgı depremi hakkındaki uyarılarının da doğru çıkması üzerine, insanların bilimsel çerçevesine daha fazla inanmaya başladığını belirtti.