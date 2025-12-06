Üşümezsoy açıkladı: Marmara’da büyük deprem riski var mı?
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde uzun süredir tartışılan olası büyük deprem riskine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV'de katıldığı programda Marmara'daki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uzun süredir gündemde olan Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattına dikkat çeken Üşümezsoy, popüler söylem olan "Adalar Fayı kırılacak" iddialarına kesinlikle katılmadığını belirtti.
Üşümezsoy, Marmara'da risk teşkil eden tek aktif fayın Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar deniz içinde uzanan segment olduğunu ifade etti. Bu hattı haritada yalnızca kırmızı renkle işaret ettiğini anlatan bilim insanı, bunun sebebini "başka aktif bir fay yok" sözleriyle açıkladı.
MARMARA'DA KIRILACAK BÜYÜK BİR SEGMENT KALMADI
Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fay segmentlerinin tarihsel süreçte tek tek kırıldığını ve enerjilerini boşalttığını vurguladı:
1912'de Saros'a kadar olan kesim kırıldı.
1894'te farklı bir segment kırıldı.
1999'da ise Yalova–Çınarcık–Esenköy kesimi kırıldı.
Prof. Üşümezsoy, "Kırılan bir fay tekrar kırılmaz; bu önemli bir ilkedir. Dolayısıyla Marmara'da kırılacak hat kalmadı." diyerek ana tezini yineledi.
"6,5'LUK DEPREM" İDDİALARINA CEVAP
Yalova-Esenköy-Çınarcık hattında biriken stres iddialarına karşı çıkan Üşümezsoy, o bölgedeki fayın deprem üretecek birikmiş enerjisinin olmadığını öne sürdü. Bu hattın maksimum 6,5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi olmasına rağmen, enerjinin olmaması durumunda depremin de gerçekleşmeyeceğini belirtti. Üşümezsoy, o bölgedeki enerjinin 1894 depremi ile tüketildiğinin altını çizdi.
Esenköy'den Bozburun'a doğru fiziksel olarak bir fay hattı bulunduğunu ancak bu hattın dahi büyük bir depremi tetikleyecek stresi taşımadığını söyleyen Üşümezsoy, "Adalar'a giden bir fay yok. Bu nedenle Adalar depremi söylemi doğru değil." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL İÇİN BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ VAR MI?
Yıllardır süregelen büyük deprem beklentisine açıklık getiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, görüşünü basitçe özetledi:
"Benim yıllardır söylediğim çok basit: Marmara'da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı. İstanbul'un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok."
Üşümezsoy, Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen ikinci bir fayın olmadığını, o fayın "ölü fay" olduğunu ve bu tezi 2005'ten beri kitaplarında savunduğunu aktardı. Silivri açıklarında 2019'da kırılan fayın da, kendisinin risk olarak işaret ettiği bu küçük segment olduğunu sözlerine ekledi. Bilim insanı, Sındırgı depremi hakkındaki uyarılarının da doğru çıkması üzerine, insanların bilimsel çerçevesine daha fazla inanmaya başladığını belirtti.
Papa 14'üncü Leo'nun ziyaretiyle gündeme gelen İznik Gölü çevresindeki fay hatlarının konumuyla ilgili yaygın kabul gören yanlış bilgilere de değinen Üşümezsoy, fay hattının gölün hemen kıyısından geçtiğini, bu bölgede yükselmeler ve gölün çökmesiyle alakalı bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.