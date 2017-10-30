Rus Devlet Ajansı Vatan Partisi’nin Cumhuriyet Bayramı mitingini şu başlıkla haber yaptı: "Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında binlerce kişilik bir gösteri düzenlendi. Rus Devlet Haber ajansı RİA Novosti, 29 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Cumhuriyet Mitingini yerinde izledi ve geniş haber yaptı"

Rus Devlet Ajansı Vatan Partisi’nin Cumhuriyet Bayramı mitingini şu başlıkla haber yaptı:



Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında binlerce kişilik bir gösteri düzenlendi.



Rus Devlet Haber ajansı RİA Novosti, 29 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Cumhuriyet Mitingini yerinde izledi ve geniş haber yaptı.



Ria Novosti muhabiri mitingde Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ile bir röportaj gerçekleştirdi.



Ria Novosti, Vatan Partisi’nin şu sözlerini Rus kamuoyuna aktardı:



“ABD ve NATO, 94 yıl önce Atatürk'ün kurduğu ülkemizi yok etmek için PKK, FETÖ (vaiz Fethullah Gülen’in muhalif ve İslami örgütü) gibi terör örgütlerini yarattılar ve destekliyorlar, emperyalistler zaten Türkiye'yi parçalamak ve Türk milletini yok etmek için daha önce de çaba sarf etmişlerdi ve Atatürk de onlara karşı mücadele etmişti. Şimdi yine aynı emperyalistlerle aynı mücadeleyi veriyoruz.”Rus haber ajansı Ria Novosti mitingi şu ifadelerle okurlarına duyurdu:“Tarihi semt Ulus’ta bulunan ilk Meclis Binasından Anıtkabir’e uzanan yolda gösteriye yeni vatandaş grupları da katıldı. Herkesin elinde Türk bayrakları ve Atatürk'ün portreleri vardı, insanlar üzerinde onun ünlü "Ne mutlu Türküm diyene!" cümlesinin yazdığı bandajları başlarına bağladılar.Gösteriye duygusal sloganlar atan ve tematik şarkılar söyleyen gençler, çocuklar, aileler ve emekli olan birçok kişi katıldı. Yürüyüşün etrafındaki binaların üzerinde Türk devlet bayrakları ve Atatürk portreleri asılıydı. Göstericiler “Ne ABD ne AB, tam bağımsız Türkiye”, “Şehitler ölmez, Vatan bölünmez”, “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Millet, ordu, polis – hepimiz Türkiye’yiz” sloganları attılar.”