Vatan Partisi, Amerikancı FETÖ darbe kalkışmasının yıl dönümünde açıklama yaptı. 15 Temmuz’un nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirdi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, partisinin Antalya İl Başkanlığı’nda konuştu. Reyhan, Türkiye’nin 1990’ların başından bu yana, ABD ile savaş yürüttüğünü söyledi.
AKP Hükümetini ABD ile dostluk çabaları konusunda uyaran Reyhan, Avrasya'ya işaret etti.
Reyhan, Amerikancı kalkışmanın bozguna uğratılmasını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millet işbirliğine dayandırdı.
Reyhan, FETÖ ile mücadelenin yalnızca adli tedbirlerle yürütülemeyeceğine dikkat çekerek uyardı.
Reyhan, Vatan Partisi’nin Türkiye’nin her türlü sorununu çözmeye hazır olduğunu belirtti.
ulusal.com.tr
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