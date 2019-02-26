Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili, "Biz kafalardaki ve sosyal medyanın ahmakça dünyasındaki putları yıkıyoruz. Maçoğlu TİKKO terör örgütünun adayıdır. Kendisine sorun bakalım TKP/ML'nin, TİKKO'nun, MKP'nin, HKO'nun terör faaliyetlerini kınıyor mu? "Benim cumhuriyet düşmanı bu örgütlerle işim olmaz" diyor mu?" ifadelerini kullandı. Reyhan, ayrıca, "İsmail Küçükkaya'nın sabah programı gerçekten demokrasi meydanı. Bugün TKP/ML-TİKKO terör örgütünün Tunceli adayını bile ekrana çıkardı. Daha önce PKK partisinin bağlamacı eşbaşkanı çıkıyordu. Nasıl demokrasi meydanıysa bir tek Vatan Partisi adayları çıkamıyor. Hayırlı işler"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "İsmail Küçükkaya'nın sabah programı gerçekten demokrasi meydanı. Bugün TKP/ML-TİKKO terör örgütünün Tunceli adayını bile ekrana çıkardı. Daha önce PKK partisinin bağlamacı eşbaşkanı çıkıyordu. Nasıl demokrasi meydanıysa bir tek Vatan Partisi adayları çıkamıyor. Hayırlı işler." ifadelerini kullandı.



Utku Reyhan'ın açıklamalarının devamı şöyle:



Azgın cühelaya not:



Tunceli'deki TKP/ML-TİKKO terör örgütünün adayının yasal TKP ile bir ilgisi yok. Kendisinin de açıkladığı üzere kendisi TİKKO'nun "yasal" uzantısı SMF'nin adayı. Yasal TKP ise seçime girebilmek için bir paravan, maske.



Önce bilgi sahibi olun.



Ovacık'taki "Komünist Başkan"ın örgütü TİKKO'yu iyi tanıyın.



2013 yılında Vatan (İşçi) Partisi'nin Ovacık İlçe Başkanı taksici Cemal Beyazgül'ü "askerlere hizmet verdiği" gerekçesiyle kaçırıp işkenceyle öldürdüler. Böyle demokrattır bunlar. Okuyun.



Vatan Partisi'nin Ovacık İlçe Başkanı Cemal Beyazgül'ün TİKKO tarafından işkence ile öldürülmesi üzerine o dönem CHP Tunceli Milletvekili olan Hüseyin Aygün de örgütü suçlayan bir yazı kaleme aldı.



"Komünist Başkan"ın TİKKO'lu yoldaşlarının tek cinayeti Beyazgül değil. "Çözüm sürecinde" devlet otoritesindeki boşluktan yararlanan bu örgüt, çok sayıda insan kaçırma, sözde sorgulama ve işkenceyle öldürme eylemi yaptı.



Tunceli halkı bunlardan bıktı!



Biz kafalardaki ve sosyal medyanın ahmakça dünyasındaki putları yıkıyoruz.



Maçoğlu TİKKO terör örgütünun adayıdır.



Kendisine sorun bakalım TKP/ML'nin, TİKKO'nun, MKP'nin, HKO'nun terör faaliyetlerini kınıyor mu? "Benim cumhuriyet düşmanı bu örgütlerle işim olmaz" diyor mu?"



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