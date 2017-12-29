Washington'un baskılarına rağmen Ankara ile Moskova arasında yürütülen S-400 füze alımına ilişkin görüşmelerde son imzalar atıldı. Anlaşmaya göre, 2 batarya satın alan Türkiye, füzeler için açılan krediyi dolar değil ruble üzerinden ödeyecek. Vatan Partisi'nden anlaşma ile Atlantik sisteminden kopuyor değerlendirmesi geldi

Amerika'nın "Sonuçlarına katlanırsınız" tehdidine rağmen füzeler için son imzalar atıldı.



S-400 hava savunma sistemleri için Ankara ile Moskova hattında uzun bir süredir yürütülen görüşmelerde sona gelindi.



Füzelere ilişkin nihai anlaşma için Rusya'dan bir heyet Ankara'ya geldi. 29 Aralık Cuma günü itibariyle iki ülkenin 2 batarya için anlaşmaya imza attığı belirtildi. Böylece Rusya'dan S-400 alan ilk NATO üyesi ülke Türkiye oldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Askeri Teknik İşbirliği’nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin de ödeme şekline ilişkin bilgiler paylaştı. Rus basınına konuşan Kojin, "Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi" dedi.



İki ülke Amerika'nın dolar transferlerini "SWIFT" sistemi üzerinden izlememesi için yerel para kullanımı konusunda hem fikir. Bu yüzden S-400 füze sistemlerinin ödemesi dolar ya da euro yerine yerel parayla yapılacak. Buna göre, Türkiye, Rusya'nın füzeler için açtığı krediyi ruble ile ödeyecek. Füzelerin 2019 ya da 2020 yılının başında teslimatının yapılması bekleniyor.



Füze alımını değerlendiren Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, anlaşmanın Atlantik sisteminden kopan Türkiye'nin Avrasya'ya yönelişi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatan Reyhan, Avrasya için adımların atıldığı bir süreçte bu tür açıklamaların büyük yanlış olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr