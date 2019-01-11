Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e verdiği demeçte, 'Derin Devlet' iddialarında bulunan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan cevap verdi.

"Türkiye siyasetini, bir güç ve akıl yönetiyor." diyen Özel'e, Reyhan, "Bu ifadeler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ya da Emre Uslu'ya değil CHP'yi temsil yetkisi olan Özgür Özel'e ait. 'Bunlar FETÖ ile birleşti' dediğimizde inanmayanlar şu lafların anlamını bir daha düşünsün. Demek iktidar olsalar yeni Ergenekon-Balyoz dalgaları yaşayacağız. İbretlik." açıklamalarında bulundu.



Vatan Partisi Utku Reyhan'ın attığı tweet:







Vatan Partisi: Doğu Türkistan'a değil, Türk ve Müslüman maskesi takmış ABD-DEAŞ'a ses veriyorlar!​



Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini dinamitlemek adına eylemlerine devam eden ve sözde Uygur sözcüsü, CIA bağlantılı Doğu Türkistan Milli Meclisi, Twitter'da #DoğuTürkistanaSesVerin etiketiyle kara propagandaya devam etti. Mehmetçiğin cephede savaştığı DAEŞ'li teröristleri bünyesinde barındıran Seyit Tümtürk ve ekibine, Vatan Partisi'nden yanıt gecikmedi.



FETÖ:Sahte Milliyetçilik Anlayışı



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Bu sahte milliyetçilik anlayışı geçmişte FETÖ'ye sahip çıktı: 'Sovyet coğrafyasında Türklüğü, İslamı anlatan okullar açıyor, İstiklal Marşı okutuyor" Ama hâlâ göremediler Amerikan İslamını. Şimdi de ABD namına Çin'e kılıç sallıyorlar. Biraz akıl..."





Bayat propaganda ama hâlâ yiyen var!



"#DoğuTürkistanaSesVerin korosuna katılanlar Doğu Türkistan'a değil, Türk ve Müslüman maskesi takmış ABD-DEAŞ'a ses veriyorlar. Sahte video ve dedikodular. Tıpkı Afganistan, Irak, Libya, Suriye gibi. Şimdi hedef Çin ve yine yalanlar piyasada. Bayat propaganda ama hâlâ yiyen var!" açıklamalarında bulundu.







