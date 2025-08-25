UYAP üzerinden FETÖ dosyalarını kapatan katip hakim karşısında: Beni tehdit ettiği için yapmaya devam ettim

FETÖ davasında yargılanan zabıt katibi Ahmet Yılmaz, UYAP üzerinden soruşturma dosyalarını kapattığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yılmaz, maddi sıkıntıları nedeniyle bu yola girdiğini belirterek rüşvet dışındaki suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen davada, UYAP üzerinden dosya kapatma işlemleri yaptığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz savunma yaptı.

FETÖ İLE BİR BAĞIM YOKTUR

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 16 sanık yargılanıyor. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, terör suçları bürosunda görev yaptığı dönemde maddi sıkıntılar nedeniyle bu işi yaptığını söyledi. Yılmaz, “Üzerime atılı örgüte yardım suçlamasını kabul etmiyorum. Borç batağındaydım. Rüşvet harici suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ ile bir bağım yoktur.” ifadelerini kullandı.

BENİ TEHDİT ETTİĞİ İÇİN YAPMAYA DEVAM ETTİM

Yılmaz, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol ile tanıştıktan sonra bazı dosyaları para karşılığı kapattığını kabul etti. Yılmaz, “Talha’nın kartı bendeydi. Yurt dışından kendi hesabına para yatırıyordu, ben de karttan çekiyordum. Beni tehdit ettiği için yapmaya devam ettim.” dedi.

Sanıklardan avukat Reşat Yıldırım da ifadelerinde Ahmet Yılmaz’la irtibat kurduğunu, insani olarak maddi yardım yaptığını, ancak dosya kapatma talebinde bulunmadığını söyledi. Yıldırım, “Ahmet’e dosyanın akıbetini sorduğumda işlem yaptığını öğrendim. Böyle bir talebim olmadı. Suçsuzum, beraatımı istiyorum.” dedi.

Bir diğer sanık Abdülkadir Ceylani Özgül ise geçmişte örgütle bağının olduğunu ancak sonradan koptuğunu belirtti. Özgül, FETÖ firarisi Talha Bol’un yönlendirmesiyle bir müvekkili için dosya kapatma girişiminde bulunduğunu kabul etti.

Sanıkların beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz’ın FETÖ şüphelilerinin dosyalarını kapattığı, UYAP üzerinden evrak sildiği ve bu işlemleri savcıların şifreleriyle yaptığı belirtildi. Yılmaz hakkında 1190 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar için de “rüşvet vermek”, “FETÖ üyeliği”, “resmi belgede sahtecilik” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

