UYAP’ta skandal: FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar tek tek savunma yaparak haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan Ayhan Garip, dosyadan 2-3 yıl önce emniyete alındığını, ortak iş yaptığı Atilla Kırkoç’un getirdiği avukatların dosyayla ilgilendiğini söyleyerek beraatini talep etti. Atilla Kırkoç da rüşvet vermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Halil Ziya Zaimoğlu, hiçbir örgütle bağının olmadığını belirterek beraatini istedi. Muhammed Kamil Gözütok ise 2004’ten beri Amerika’da yaşadığını, Türkiye’ye tatillerde geldiğini ve açık dosyaları burada öğrendiğini anlattı.

“ABİME BORCUM OLDUĞU İÇİN YAPIYORDUM”

Sanık Ömer Faruk Bol, abisi Muhammet Talha Bol yüzünden bu davada olduğunu ifade ederek, “FETÖ darbesi sırasında 16 yaşındaydım. Abime borcum olduğu için dediklerini sorgulamadan yapıyordum. Bana, hesabında bloke olduğunu, benim adımla işlem yapacağını söyledi. Ahmet Yılmaz kendisini avukat olarak tanıttı. Abim için ona para veriyordum. FETÖ finansçılığı yapmadım” dedi.

Sanıklardan Zeliha Erbek, eski eşi Ahmet Yılmaz’la ilgili dikkat çeken ifadeler verdi. Erbek, Yılmaz’ın sık sık “Avukat Talha” isimli biriyle konuştuğunu, eve hacizler geldiğini, daha sonra siyah bir çantada para teslim edildiğine tanık olduğunu söyledi. Boşanma aşamasında Yılmaz’ın dosyalarda yaptığı işlemleri itiraf ettiğini öne süren Erbek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık Yusuf Ersin Gürbüz, eşinin dosyası için Avukat Abdülkadir Ceylani Özgül’e 15 bin avro verdiğini ancak paranın nasıl kullanıldığını bilmediğini söyledi. Diğer sanıklar da benzer şekilde haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

İDDİANAMEDE AĞIR SUÇLAMALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz’ın, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol’un yönlendirmesiyle bazı soruşturma dosyalarında para karşılığı usulsüzlük yaptığı belirtildi.

Yılmaz’ın savcılara ait şifrelerle UYAP’a girdiği, dosya numaralarını değiştirdiği, evrak sildiği ve taraf isimlerini değiştirdiği tespit edildi. Yılmaz için 1190 yıl 5 aya kadar hapis istendi.

Diğer 15 sanığın ise “rüşvet vermek”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “gizliliğin ihlali” ve “suçluyu kayırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Sanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.