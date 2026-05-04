Uyarmışlardı: İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!

İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen güç mücadelesi, fiili çatışma iddialarıyla en tehlikeli noktasına ulaştı. İran’ın resmi haber ajansı Fars, ABD savaş gemilerinin stratejik su yoluna girişinin engellendiğini ve bir geminin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Uyarmışlardı: İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Yayınlanma:

Fars Haber Ajansı’nın İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı bilgilere göre; ABD donanmasına ait unsurlar boğaza girmek için hamle yaptı. İran Deniz Kuvvetleri’nin "sert ve hızlı" uyarısına rağmen ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilen bir ABD gemisinin, 2 füze ile vurulduğu öne sürüldü. Olayın ardından bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN "GÜÇ KULLANIMI" MESAJI

Saldırı haberlerinin ardından İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi’den sert bir açıklama geldi. Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nda belirlenen denizcilik kurallarını ihlal eden ve uyarılara kulak asmayan tüm gemilere karşı "güç kullanılarak" müdahale edileceğini yineledi.

İŞTE İRAN’IN KONTROL VE YÖNETİM HARİTASI

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgede doğrudan kontrol ettikleri ve "angajman alanı" olarak tanımladıkları bölgelerin haritasını paylaştı. Haritaya göre İran’ın mutlak yönetim ilan ettiği hatlar şu şekilde:

Güney Hattı: İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Güney Füceyre hattı arası.
Batı Hattı: İran’daki Keşm Adası ile BAE’deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki bölge.

Batı Hattı: İran’daki Keşm Adası ile BAE’deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki bölge.

NATO dağılıyor: Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!NATO dağılıyor: Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!Gündem
iran abd
Günün Manşetleri
İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!
Polonya Başbakanı Donald Tusk itiraf etti!
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Hürmüz'de iki gemi birden vuruldu!
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
Çok Okunanlar
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 yıldız için peş peşe teklifler geldi Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 yıldız için peş peşe teklifler geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?