Uyarmışlardı: İran, ABD gemisini füzelerle vurdu!

Fars Haber Ajansı’nın İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı bilgilere göre; ABD donanmasına ait unsurlar boğaza girmek için hamle yaptı. İran Deniz Kuvvetleri’nin "sert ve hızlı" uyarısına rağmen ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilen bir ABD gemisinin, 2 füze ile vurulduğu öne sürüldü. Olayın ardından bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN "GÜÇ KULLANIMI" MESAJI

Saldırı haberlerinin ardından İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi’den sert bir açıklama geldi. Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nda belirlenen denizcilik kurallarını ihlal eden ve uyarılara kulak asmayan tüm gemilere karşı "güç kullanılarak" müdahale edileceğini yineledi.

İŞTE İRAN’IN KONTROL VE YÖNETİM HARİTASI

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bölgede doğrudan kontrol ettikleri ve "angajman alanı" olarak tanımladıkları bölgelerin haritasını paylaştı. Haritaya göre İran’ın mutlak yönetim ilan ettiği hatlar şu şekilde:

Güney Hattı: İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Güney Füceyre hattı arası.

Batı Hattı: İran’daki Keşm Adası ile BAE’deki Ümmu'l-Kayveyn arasındaki bölge.

