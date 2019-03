Tümtürk, FETÖ kanalına konuştu. Milliyetçi muhafazakar kesimin Perinçek'ten etkilendiğini belirten Tümtürk, lideri FETÖ'den tutuklanan Türk Solu grubuna da övgüler düzdü. Aydınlık gazetesinden Ercan Küçük, yaşanan skandalı aktardı

Uygur ayrılıkçılığının başını çeken Doğu Türkistan Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, FETÖ'ye bağlı bir internet kanalına konuştu. Programda İpek Yolu Projesi'nin iptali için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tümtürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten yakındı.



ABD'nin Çin'e karşı operasyonlarını destekleyen, konuşmalarında "Çin'e karşı her türlü alternatife varız" diyen Seyit Tümtürk, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Aidbrom isimli bir Youtube kanalına konuştu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan isimlerden gazeteci Deniz Zengin'e konuk olan Tümtürk, ayrılıkçı Uygur iddialarını yineledi. Çin'i beş bin yıllık düşman ilan eden Tümtürk, şunları söyledi:



İPEK YOLU HEDEFTE



"Doğu Türkistan'daki 35 milyon Türk hayatta kalmak için her türlü alternatifi değerlendirecektir. Bunun sonu ölüm olsa bile Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için asla ve asla Çin'den medet beklemiyoruz. Hakkımız olanı mutlaka birgün alacğıaz. Yoksa o bölgede kaybeden sadece Doğu Türkistanlılar olmayacaktır. Çin de büyük yaralar alacaktır. Bir Kuşak Bir Yol projesiyle Amerikan kuşatmasını yarmaya çalışan Çin, Doğu Türkistan'la iyi geçinmek zorundadır. Aksi takdirde Doğu Türkistanlılar bu projenin iptali için hayatlarını ortaya koyarak ve bağımsızlık için bu mücadeleye girişecektir."



PERİNÇEK'E SALDIRDI



Tümtürk, FETÖ kanalında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten yakındı. Tümtürk, '7. İpek Yolu'nda Çin' etkinliğine katılan ATV Muhabiri Murat Karaçay'ın "Çin'e haksızlık etmişiz, işkence yok, meslek edindirme kursu var" açıklamaları için, "Tıpkı Doğu Perinçek gibi bir ihanete imza atarak. Doğu Perinçek'in bizim üzerimizdeki bu yalanlarını sanki teyit eder gibi" ifadelerini kullandı. Tümtürk şöyle devam etti:



"Doğu Perinçek gibi bir Maocu'nun, bir ateist, bir komünist vatan haininin tam başımıza bir musibet geldiği zamanda ortaya çıkıp Doğu Türkistan'daki zulmü 'Amerikan oyunu, CIA operasyonu' diyerek itham etmesi, bizi adeta iftiralarıyla daha derinden yaralaması... Sadece Doğu Perinçek bunu söylese bunu bir nebze kabul ederiz. Ama Perinçek'in sözüne inanan birçok milliyetçi muhafazakar kesim görüyorum. Bunlardan birisi Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül. Karagül kendi köşe yazısında Doğu Perinçek'le aynı kelimeleri kullanarak ithamda bulundu. Bu insanlara da Allah'tan vicdan ve insaf talep ediyorum. ATV Muhabiri'nin 'Kamp konusunda yanılmışız' sözünün milletin ne kadar kafasını karıştırdığını görüyoruz. Bize yardım etmeyenlerin iftira atmayarak kenara çekilmesini istiyoruz."



TÜRK SOLU'NU SAVUNDU



Seyit Tümtürk, Ülkücü Medya isimli bir başka internet sitesine yaptığı açıklamada da yine Doğu Perinçek'e saldırdı. Gazeteci Gamze Boynuer'e konuşan Tümtürk, 5-6 sene önce Türk Solu dergisi grubunun röportaj için kendisini ziyaret ettiğini açıkladı. Liderleri FETÖ'cülükten tutuklanan Türk Solu grubu için "Gerçek manada ulusal solcu, bu millete ihanet etmeyen, bu milleti gerçekten seven solcuların oluşturduğu bir grup" diyen Tümtürk, röportajda kendisine Doğu Perinçek'le ilgili düşüncelerinin sorulduğunu söyledi. Tümtürk, Türk Solu'na verdiği röportajda Perinçek için "Türk milletinin bağrına saplanmış Çin hançeridir, vatan hainidir" dediğini belirtti. Boynuer'e yaptığı açıklamalarda Aydınlık'ın haberlerinden duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Tümtürk, 23 Aralık 2018'de Ulusal Kanal'a gidip Perinçek'i protesto ettiği yalanını söyledi. Büyük Birlik Partisi'nin düzenlediği mitingde kitleyi Perinçek'e karşı kışkırtmaya çalışan Tümtürk, miting sonrası Vatan Partisi Genel Merkezi'ne ve Çin Büyükelçiliği'ne gitmek istemiş, polis tarafından durdurulmuştu. Ancak Tümtürk Ülkücü Medya'ya verdiği röportajda polisi atlatıp yaklaşık bin 500 kişiyle Ulusal Kanal'a gittiklerini, Doğu Perinçek'i protesto ettiklerini, "Biz buradayız sen neredesin" dediklerini ileri sürdü.