Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Uygur ayrılıkçılı hareketinin Türkiye'deki öncüsü Seyit Tümtürk'ün sicilini kamuoyu ile paylaştı. Perinçek, Tümtürk'ün Mehmetçiğe kurşun sıkan terör örgütü Türkistan İslam Partisi, FETÖ ve CIA ile ilişkili olduğunu söyledi. Vatan Partisi lideri, Tümtürk'ü makamında ağırlayan Uşak Valisi'nin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Vatan Partisi, kendilerini ve Çin'i hedef alan faaliyetler ile Uygur ayrılıkçı hareketinin öncüsü Seyit Tümtürk'ün terör bağlantısını ortaya koydu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Seyit Tümtürk'ün başkanlığını yaptığı Doğu Türkistan Milli Meclisi'ni Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin kurduğunu söyledi. Yeni adıyla Türkistan İslam Partisi olan Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin ise Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini belirtti.



Türkistan İslam Partisi üyelerinin IŞİD saflarında Türk Ordusuna kurşun sıktığını ifade eden Perinçek, terör örgütünün CIA, FETÖ ve PKK ile de ilişkisi olduğunu vurguladı.



Terör örgütleriyle ilişkili Seyit Tümtürk'ün Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile görüştüğünü hatırlatan Perinçek bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Vatan Partisi lideri Perinçek, Seyit Tümtürk ile ilişki içinde olup, Uygur ayrılıkçı hareketine destek veren CHP, İyi Parti ve Büyük Birlik Partisi'ne de sert çıkıştı.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

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