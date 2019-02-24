Başını Seyit Tümtürk’ün çektiği Uygur ayrılıkçıları İstanbul’da Beyazıt Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler ve uluslararsı kuruluşları Çin’e karşı harekete geçmeye çağıran ayrılıkçılar, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i ve gazetemizi hedef aldı.

Türkiye ile Çin’in arasını bozmaya çalışan, başını Seyit Tümtürk’ün çektiği Uygur ayrılıkçılarının başlattıkları kampanyanın yeni durağı İstanbul Beyazıt Meydanı oldu. Burada bir araya gelen ayrılıkçılar Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarını Çin’e karşı harekete geçmeye, oluşturulacak teftiş heyetiyle Çin’de gözlemlerde bulunmaya çağırdı.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Platformu isimli oluşumun düzenlediği etkinlikte açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Uygurlara asimilasyon uyguladığı iddialarını yineledi. Çin’in eğitim merkezlerine yabancı ülke heyetlerini çağırmasına da tepki gösteren Oğuzhan, BM’yi Çin’e karşı göreve çağırdı. Oğuzhan şunları söyledi: “BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, uluslararası insan hakları örgütleri ve Doğu Türkistan vekillerinden oluşan bağımsız bir heyetin Doğu Türkistan’a gitmesi talebinde bulunuyoruz.”



TÜMTÜRK’TEN PERİNÇEK’E HAKARET VE TEHDİT

Oğuzhan’dan sonra konuşan Uygur ayrılıkçılarının başını çeken Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk konuşmasında Çin düşmanlığına devam etti. 12 ülkenin büyükelçilerinin, yedi ülkeden gazetecilerin Çin’deki eğitim kamplarını gözlemlemesini beğenmeyen Tümtürk “Çin kendine güveniyorsa bağımsız gözlemcilerin Doğu Türkistan’a ziyaretine müsade etsin” dedi. Tümtürk, BM ve Avrupa Parlamentosunun, da aralarında bulunduğu uluslararası güçler ile, TBMM ve Uygurların da dahil olduğu bir heyetin kampları denetlemesi çağrısında bulundu. Daha önce Doğu Türkistan İslam Hareketi kurucusu Abdulkadir Yapçan davasında Doğu Türkistan’ı hiç görmediğini itiraf eden Tümtürk, Çin ziyareti nedeniyle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i tehdit etti. “Hesabını soracağız” diyerek ziyaretten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tümtürk şöyle devam etti: “Çin’in Türkiye’deki resmi temsilcisi Doğu Perinçek, ‘Türkiye Çin’e karşı hakarette bulundu, derhal özür dilesin’ dedi. Perinçek kimin adamı? Bu Doğu Perinçek kimin uşağı? Şimdi Çin’e gitti. Ey Perinçek bu meydandaki kardeşlerimizin akrabaları cezaevinde kampta işkence gören öldürülen akrabalarının hesabını sor. Ölü ya da diri olduğunu sor. Döndüğünde bunun hesabını senden biz soracağız. Senin ihanetin inşallah Türkiye’de kabul görmeyecek.”



KAVUNCU ŞİMDİ DE AYDINLIK’A SALDIRDI

Programda daha önce Doğu Perinçek’i düşman ilan eden Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği Başkanı Burhan Kavuncu da konuştu. Aydınlık’ın Uygur ayrılıkçılığını ortaya koyan haberlerinden rahatsız olan Kavuncu şunları söyledi: “Çin, ürettiği ucuz, kalitesiz mallara Türkiye’den de Aydınlık gazetesiyle Sabah-ATV grubunu ilave etmiş, kendi propagandasının ucuz reklamı için satın almış. Bunları da kınıyorum. Türk Milleti Müslüman halkımız Doğu Türkistan’ın arkasındadır. Bizler bu satılmışlara prim vermeyeceğiz.”



İYİ PARTİ'DEN DESTEK

İyi Parti’nin Zeytinburnu ilçe yöneticisi Mustafa Güreler de programa katılarak ayrılıkçı iddialara destek verdi. En son, Doğu Türkistan İslam Hareketi kurucusu Abdulkadir Yapçan davasına İyi Parti İl Yöneticisi Avukat Aydın Egemen de katılmış, basına yaptığı açıklamada Genel Başkan Meral Akşener’in “emanetlerimize sahip çıkınız” diyerek talimat verdiğini belirterek Uygurlar’a her zaman destek vereceklerini söylemişti.



TÜRKİYE KAMU-SEN DE KAFİLEYE KATILDI

Uygur ayrılıkçılığına bir destek de Türkiye Kamu-Sen’den geldi. Türkiye Kamu-Sen, Türk Ocakları ve ayrılıkçı Uygur derneklerinin katıldığı, İstanbul Odakule’de düzenlenen basın açıklamasında Çin’in asimilasyon yaptığını savunan grup, Türkiye’nin Çin’e müdahale etmesini savundu.





Ercan Küçük/ Aydınlık