Amerikan merkezli Uygur provokasyonu Meclis'e taşındı. İyi Parti, Sincian Uygur Özerk Bölgesinde yaşananların incelenmesi için Meclis'e bir araştırma önergesi verdi. İyi Parti, önergenin diğer önergelerin önüne alınarak 26 Aralık'ta görüşülmesini istedi. Ancak İyi Parti, CHP ve HDP'nin destek vermesine rağmen umduğunu bulamadı. MHP'nin çekinser kaldığı önerge, AKP'nin oylarıyla reddedildi.

Uygur provokasyonu Araştırma önergesiyle Meclis'e taşındı. Ancak önerge reddedildi.



İyi Parti milletvekilleri 31 Ekim'de Çin'in Sincian Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygurlara yönelik sözde olumsuz uygulamaların araştırılması için bir önerge verdi. 283 esas numaralı önergenin görüşme sırası ise henüz gelmedi. Bunun üzerine İyi Parti vekilleri, Meclis Araştırma Önergesi'nin diğer önergelerin önüne alınarak 26 Aralık Çarşamba günü Genel Kurul'da görüşülmesini istedi.



İyi Parti'nin önergesine muhalefet partilerinden CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP evet oyu verdi, MHP çekinser kaldı. AKP ise ret oyu verdiği için önergenin öne alınması kabul edilmedi.



İyi Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, önergelerinin lehine bir konuşma yaptı.



CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çeşitli iddialarda bulundu.



Önergeye ret oyu veren AKP adına konuşan Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise iddialara konu olan haberleri yakından takip ettiklerini söyledi.





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